Луганск, , 06:50 — REGNUM Обострение обстановки у линии соприкосновения в Донбассе связано с визитами в эту зону руководителей минобороны Украины и их кураторов из западных стран. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий 12 марта на брифинге.

Он считает, что действия Киева объясняются демонстрацией боев, необходимой для выделения «новых средств, которые традиционно будут разворованы украинским военным командованием».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что дальнейшее обострение ситуации в Донбассе не просто возможно, а «практически неизбежно».

12 марта Яков Осадчий сообщил, что вооруженные силы Украины осуществили за неделю девять обстрелов территории ЛНР.

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