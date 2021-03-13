Москва, , 06:47 — REGNUM Наиболее аварийными на дорогах России являются вечера пятницы и субботы с 17:00 до 19:00, говорится в статистических материалах Госавтоинспекции РФ.

С начала этого года в России произошло более 9 тыс. аварий на дорогах — это на четверть меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

На пятницу и субботу приходится почти 35% от общего количества ДТП — 1693 и 1442 аварии соответственно. В другие дни доля аварий не превышает 15%.

Отмечается также, что по сравнению с прошлым годом, число погибших по пятницам сократилось почти на 12%, однако по воскресеньям их количество выросло почти на 30%.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что общий долг граждан России по штрафам ГИБДД в минувшем году увеличился почти на 1 млрд рублей и стал составлять 11,3 млрд рублей.

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