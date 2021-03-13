Троицк, Челябинская область, , 06:44 — REGNUM В мэрии Троицка Челябинской области считают надуманными обвинения главы города Александра Виноградова в превышении должностных полномочий. Об этом говорится в официальном сообщении мэрии.

По словам чиновников, в октябре 2019 года горожане могли остаться без отопления. Виноградов совместно с членами комиссии по чрезвычайным ситуациям действовал в интересах жителей и предотвращал чрезвычайную ситуацию.

«Превышение полномочий заключалось в том, что при отказе ЗАО «ТЭК» от включения оборудования, необходимого для нормального теплоснабжения города, совместно с членами комиссии по чрезвычайным ситуациям он передал права по включению этого оборудования единой теплоснабжающей организации ООО «Перспектива», — отметили в мэрии. И добавили, что следователи усмотрели в этом решении нарушение интересов «ТЭК». В горадминистрации рассчитывают на установление истины по данному уголовному делу, подчеркнули в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта стало известно о задержании Виноградова. А затем суд отправил его в СИЗО на два месяца. Чиновник возглавил город в 2014 году. Отметим, в соцсетях мнения по поводу его задержания и ареста, как и по поводу предъявленного ему обвинения, разделились.

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