Петропавловск-Камчатский, , 06:43 — REGNUM На Камчатке семейную пару из Вилючинска обвиняют в убийстве с особой жестокостью своего малолетнего ребёнка и причинении вреда здоровью второму младенцу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР.

Читайте также: В Приамурье мать убила новорожденного

С 30 мая по 4 июня родители трехмесячных близнецов находились в запое и забыли о своих детях. За ними не присматривали, не ухаживали, не кормили. В результате дети были доведены до истощения.

Скорую помощь вызвала одна из родственниц супружеской пары. Врачам удалось спасти девочку. Мальчик умер.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье в отношении 29-летней жительницы села Москвитино Свободненского района возбужденно уголовное дело. Её обвиняют в убийстве собственного новорожденного ребёнка.