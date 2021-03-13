Аддис-Абеба, , 06:41 — REGNUM В Африке общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 4 млн, сообщает африканский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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По его данным, к 13 марта на континенте выявили 4 007 530 случаев инфицирования SARS-CoV-2. При этом уже 3 590 628 пациентов выздоровели и выписаны из медицинских учреждений. От осложнений COVID-19 в Африке скончались 107 028 человек.

Отмечается, что наиболее пострадавшими от пандемии являются Южно-Африканская республика, Тунис, Египет, Марокко и Эфиопия. В частности, в ЮАР от коронавирусной инфекции умерли 51 110 человек.