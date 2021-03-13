Нью-Йорк, США, , 06:47 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США по итогу торгов 12 марта, последнего дня рабочей недели, показали разнонаправленное движение — на 0,59% «просел» Nasdaq.

Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 293,05 пункта (0,90%), до уровня 32 778,64 пункта. S&P 500 прибавил 4,00 пункта (0,10%), приподнявшись до уровня 3943,34 пункта. Nasdaq к завершению дня потерял 78,81 пункта (0,59%), опустившись до уровня 13 319,87 пункта.

Напомним, что накануне Dow Jones и S&P 500 обновили свои исторические максимумы.

Апрельские фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $0,45 (0,68%), до уровня $65,57 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, цены на нефть с открытия торгов корректируются вниз.

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