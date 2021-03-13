Благовещенск, , 06:29 — REGNUM В Приамурье в отношении 29-летней жительницы села Москвитино Свободненского района возбужденно уголовное дело. Её обвиняют в убийстве собственного новорожденного ребёнка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР.

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Женщина скрывала нежелательную беременность. 11 марта она родила во дворе своего дома. Ребёнок, по заключению судебной экспертизы, родился жизнеспособным. По показаниям женщины, она убила его.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области продолжают расследовать уголовное дело против жительницы Карпинска, которая несколько месяцев держала свою новорождённую дочь в шкафу.