Женева, Швейцария, , 06:21 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения испытывает недостаток средств в размере $22 млрд по программе ACT Accelerator, запущенной для борьбы с пандемией COVID-19, заявил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: проблемы с вакцинами и рост заболеваемости – трансляция»

«На данный момент на ACT Accelerator выделено $11 млрд, но мы все еще сталкиваемся с дефицитом финансирования в размере $22,1 млрд», — цитирует его пресс-служба организации.

Гебрейесус добавил, что названные цифры — лишь малая часть тех $13 трлн, которые страны уже потратили на поддержание своих экономик, поэтому их нежелание финансировать ACT Accelerator остаётся для главы ВОЗ «трудным для понимания».

«Мы призываем страны полностью профинансировать ACT Accelerator как лучшую инвестицию в восстановление мировой экономики», — сказал он.

Читайте ранее в этом сюжете: ВОЗ: более 300 млн человек уже вакцинировано от COVID-19