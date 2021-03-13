Иркутск, , 06:23 — REGNUM В Иркутской области сотрудники правоохранительных органов задержали главу одного из отделов регионального Министерства лесного комплекса, подозреваемую в получении крупной взятки. Об этом 13 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По версии следствия, 37-летняя чиновница «неоднократно способствовала местному предпринимателю в получении разрешений на заготовку древесины для нужд населения», за что подозреваемая «получила 200 тысяч рублей».

В ходе разбирательства было установлено, что взяткодатель заготавливал, помимо леса для строительства и топлива, и деловую древесину.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ («Получения взятки в крупном размере»). По месту её работы и жительства в ходе обысков были изъяты уличающие документы. В настоящее время чиновница взята под стражу.

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