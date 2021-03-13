Брисбен, Австралия, , 06:13 — REGNUM В Австралии зафиксировали первый за две недели случай распространения коронавирусной инфекции внутри страны, сообщает агентство Reuters.

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Сообщается, что заболевшего выявили в Брисбене. Пациентом оказалась одна из врачей местной больницы. Предполагается, что она осматривала двух инфицированных британским штаммом SARS-CoV-2, которые недавно вернулись из-за границы. Сейчас местные власти выявляют все контакты заболевшей, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции. При этом все больницы Брисбена будут закрыты для посетителей.

По последним данным, на территории Австралии с начала пандемии выявили более 29 тыс. носителей коронавируса SARS-CoV-2. От осложнений COVID-19 в стране скончались 909 человек.