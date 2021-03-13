Париж, , 06:09 — REGNUM Государственный совет Франции постановил отменить для граждан требование о наличии веских причин для прибытия в страну из-за пределов Евросоюза. Об этом говорится в распространённом 12 марта заявлении высшей судебной инстанции.

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«Госсовет считает непропорциональным требовать от французов, желающих вернуться во Францию, наличие уважительной причины, поскольку влияние этих поездок на распространение эпидемии COVID-19 незначительно», — говорится в документе.

Отмечается, что введённое ранее ограничение «нарушает основное право всех французов на доступ к территории своей страны».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что эпидемия COVID-19 во Франции унесла 90 146 жизней, из них 64 835 человек скончались в больницах. При этом больных коронавирусной инфекцией в реанимации продолжает расти.

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