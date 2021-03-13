Москва, , 06:02 — REGNUM В субботу, 13 марта, в Москве будет облачно, небольшой снег, порывистый ветер, местами метель, гололедица. Температура воздуха — −1… +1 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 14 марта в Москве облачно, небольшие осадки, местами гололедица. Температура воздуха — −2… −0 °C.

Скорость южного ветра 5−11 м/с, на порывах до 15 м/с. Атмосферное давление 744 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — −4… +1 °C днём и −5… −0 °C ночью.

В воскресенье, 14 марта, днём в столице ожидается +4… +6 °C, облачно, небольшие осадки, порывистый ветер, местами гололедица. По области +1… +6 °C. Ночью в регионе ожидается −2… +3 °C, небольшие осадки.

Как сообщало ИА REGNUM, повышенный «жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области на ближайшие дни из-за порывистого ветра, метели и гололедицы.

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