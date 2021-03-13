Москва, , 05:46 — REGNUM Студенческий капитал, по мнению депутата Госдумы РФ Федота Тумусова («Справедливая Россия»), позволит быть выпускникам вузов и сузов мобильными и более инициативными.

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«Основа современной экономики — мобильность и частная инициатива. Чем скорее мы поймем, что возможность пробовать, искать себя (и находить!) — это залог успеха не только человека, но и государства в целом, — тем лучше.

Самое странное, что это понимали еще в дореволюционной России и в СССР. Страна начинала развиваться, как только люди получали возможность переезжать и выбирать дело по себе. А сейчас мы почему-то забываем об этом и считаем, что главное — это заставить молодого специалиста сидеть на одном месте, заниматься всю жизнь делом, которое он выбрал себе в 18 лет, и в целом решать за него», — написал Тумусов в своём официальном телеграм-канале.

При этом депутат подчеркнул, что 500 тысяч рублей — не большие для России деньги.

«Не нужно бояться, не нужно отнимать у людей инициативу. Чем больше люди смогут решать сами — тем лучше. А задача государства — им в этом помочь. И 500 тысяч — это очень маленькие деньги для такой страны, как Россия. Но начать нужно хотя бы с них», — отметил Федот Тумусов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России предложили выплачивать студенческий капитал в размере 500 тыс. руб. Соответствующий законопроект разработал замруководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Федот Тумусов.

Идея ввести «студенческий капитал» — выплаты на оплату проезда до места работы, аренду жилья или открытие своего дела — не принесет желаемого результата в виде притока специалистов в регионы, где их не хватает. Об этом 12 марта заявил омбудсмен в сфере образования Амет Володарский.