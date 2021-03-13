Южно-Сахалинск, , 05:51 — REGNUM На территории семи районов Сахалина, включая город Южно-Сахалинск, объявили лавинную опасность на 14 марта. Об этом 13 марта сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.

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По информации регионального противолавинного центра Сахалинского УГМС, риск схода снежных масс 14 марта прогнозируется на «на лавиноопасных участках Александровск-Сахалинского, Углегорского, Холмского, Долинского, Анивского, Невельского, а также в городском округе «город Южно-Сахалинск».

«На остальной территории острова Сахалин нелавиноопасно, возможен сход одиночных лавин», — отмечается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, сход снежных лавин в период с 4 по 5 марта возможен в Углегорском, Макаровском, Томаринском, Холмском, Долинском, Анивском, Невельском, Корсаковском районах Сахалинской области и в Южно-Сахалинске.

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