Тегеран, , 09:42 — REGNUM Шестнадцать стран, включая Иран и Китай, предложили сформировать коалицию для защиты Устава ООН, а также противодействия односторонним санкциям и принуждению. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 12 марта.

«Китай, Россия, Северная Корея, Иран и другие страны стремятся поддержать коалицию для защиты Устава Организации Объединенных Наций, выступая против применения санкций или угрозы силой», — говорится в письме, опубликованном агентством Reuters.

Движение 16 стран к созданию такой группы происходит по мере того, как новая администрация президента США Джо Байдена усиливает свое многостороннее взаимодействие с союзниками, обращая вспять предпочтительный односторонний подход бывшего президента Дональда Трампа, когда тот сосредоточился на политике «Америка прежде всего».

Байден также пообещал выступить против Китая в Организации Объединенных Наций, где Пекин добивается большего глобального влияния, бросая вызов традиционному американскому лидерству.

В концептуальной записке «Группы друзей в защиту Устава Организации Объединенных Наций», опубликованной агентством Рейтер, говорится, что многосторонность в настоящее время подвергается беспрецедентному нападению, что, в свою очередь, угрожает глобальному миру и безопасности.