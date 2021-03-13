Донецк, , 05:43 — REGNUM Донецкая и Луганская народные республики не могут быть единым государством, поскольку это противоречит условиям Минских соглашений. Об этом 12 марта заявил глава Денис Пушилин.

«Так сложилось, что по Минским соглашениям ДНР и ЛНР проходят отдельно», — сказал он в ходе интервью газете «Аргументы и факты».

Пушилин также подчеркнул важность существования этого международного формата для республики.

«Для нас, для ДНР, это единственная международная площадка, где мы представлены. На Минской площадке мы слышны. Это наш голос», — отметил политик.

Кроме того, он оценил заявление украинских властей о планах выйти из Минских соглашений. По мнению главы ДНР, Киев не пойдет на такой шаг, поскольку использует формат в качестве рычага давления на Россию.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что в действующей редакции Минские соглашения выполнить невозможно и документ следует откорректировать из-за того, что «на дворе 2021 год».

16 февраля лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Минские соглашения были подписаны Киевом, чтобы «обмануть Россию» и «вернуть Донбасс», чего не удалось добиться и теперь Украина ищет способ избавиться от своих обязательств.

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