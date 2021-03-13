Тегеран, 13 марта, 2021, 09:40 — ИА Регнум. 12 марта пресс-секретарь Иранской судоходной компании Али Гиасян заявил, что корпус грузового судна Shahr-e Kord был поврежден в результате теракта в международных водах Средиземного моря. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

A.Savin Иранский контейнеровоз Shahr-E-Kord

Али Гиасян заявил, что теракт был совершен 10 марта в Средиземном море, в результате чего была повреждена часть грузового судна «Шахр-э Корд». Пресс-секретарь отметил, что судно, принадлежащее компании контейнерных перевозок Исламской Республики, находилось на пути из Ирана в Европу.

Он также подчеркнул, что после попадания взрывоопасного предмета на корабль вспыхнул пожар, который был немедленно потушен своевременными усилиями командира корабля и экипажа, при этом никто из членов экипажа не пострадал. Далее Гиасян заявил: «Иранский корабль продолжит свой маршрут после того, как будет проведена оценка степени ущерба и произведено его устранение».

Выступая в интервью Noornews, Гиасян назвал такие террористические акты явным примером пиратства и подчеркнул, что такой акт противоречит международному праву, регулирующему безопасность коммерческого судоходства. Кроме того, будут приняты правовые меры для выявления виновных через соответствующие международные органы.