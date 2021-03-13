Тегеран, , 09:38 — REGNUM 12 марта президент Национального олимпийского комитета (НОК) Исламской Республики Иран Реза Салехи Амири выступил против предоставления Бахрейну квалификации к чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Исламской Республики Иран Реза Салехи Амири заявил, что предоставление Бахрейну права проведения отборочных матчей иранской сборной к чемпионату мира 2022 года является результатом «мирового футбольного сговора».

По данным Азиатской футбольной конфедерации (АФК), Бахрейн был выбран в качестве централизованного места проведения азиатских отборочных матчей к Чемпионату мира по футболу FIFA 2022™ и Кубку Азии по футболу AFC China 2023™, которые пройдут с 31 мая по 15 июня 2021 года.

Салехи Амири в телевизионном интервью отметил, что политика поддержки президентства АФК Шейхом Салманом была неправильной, при этом подчеркнув: «Ликвидация Ирана, принимающего матчи, и предоставление такой возможности Бахрейну является результатом сговора в азиатском футболе и молчания всемирной федерации футбола».