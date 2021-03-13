Нью-Йорк, США, , 05:39 — REGNUM Новая рабочая группа по информационной проблематике в ООН приступит к работе в июне 2021 года, сообщил 12 марта журналистам спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских.

По его словам, работа группы на предыдущем этапе показала свою востребованность, а доклад России по международной информационной безопасности продемонстрировал успех российской дипломатии в сложной международной обстановке.

«Все 193 государства — члены ООН поддержали консенсусом принятие доклада, подводящего итог двухлетней работы группы», — сказал Крутских.

Страны организации поддержали необходимость продолжения работы по вопросам информационной безопасности, международные переговоры по этому направлению продолжатся в течение ближайших пяти лет.

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