Тегеран, , 09:34 — REGNUM 12 марта постоянный представитель ПРООН Клаудио Провидас заявил, что Иран выделил 26% от общего бюджета в Государственную организацию социального обеспечения (SWO) для расширения сотрудничества. Об этом сообщило иранское агентств Mehr News.

Провидас сделал такие замечания на встрече с главой Государственной организации социального обеспечения. В ходе встречи обе стороны подчеркнули важность расширения сотрудничества.

Постоянный представитель ПРООН высоко оценил услуги SWO в последние годы, заявив, что для надлежащей работы государственной организации ПРООН выделила около 26% от своего общего бюджета (21 миллион долларов) с 2005 года до настоящего времени.

Согласно официальному сайту SWO, Провидас заявил, что выделяемые средства на борьбу с коронавирусной инфекцией финансируются из двух источников, включая Организацию экономического сотрудничества и Всемирный фонд.