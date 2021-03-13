Тегеран, , 09:32 — REGNUM 12 марта управляющий Центральным банком Ирана Абдолнассер Хеммати в своем посте в Instagram заявил, что страна пережила положительный экономический рост в третьем квартале текущего иранского календарного года и вышла из рецессии. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Хеммати отметил, что в третьем квартале текущего года был зарегистрирован положительный рост на 3,9% (с нефтяными доходами) и на 2,9% (без нефти), подчеркнув, что экономика Ирана имела положительный рост в течение двух сезонов подряд.

Ранее глава ЦБ заявил, что иностранная валюта предоставляется из финансовых ресурсов Центробанка без учета замороженных активов. В ответ на недавние высказывания госсекретаря США Энтони Блинкена Хеммати сообщил, что госсекретарь выступил против освобождения иранских активов из Южной Кореи до тех пор, пока Иран не вернется к ядерной сделке, известной как СВПД.

По его словам, с самого начала было ясно, что корейское правительство не имеет независимого решения погасить свою задолженность перед Исламской Республикой.