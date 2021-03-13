Веллингтон, , 05:34 — REGNUM В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили трех носителей коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

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По его данным, все трое инфицированных являются гражданами Новой Зеландии, вернувшимися в страну из-за границы. У них инфекцию выявили в ходе прохождения обязательного карантина. В настоящее время в Новой Зеландии числится 88 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в стране выявили 2066 носителей SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в крупнейшем новозеландском городе Окленде отменили карантинные ограничения. Власти приняли решение после того, как в городе не фиксировалось местных случаев заражения коронавирусом нового типа.