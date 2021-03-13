Тегеран, , 09:24 — REGNUM 12 марта министр финансов и доходов Пакистана подчеркнул роль Ирано-пакистанской инвестиционной компании в укреплении торговли и инвестиций, призвав найти эффективные пути дальнейшего развития сотрудничества с Ираном. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Абдул Хафиз Шейх сделал эти замечания во время встречи с Хасаном Абгари, заместителем министра экономики и финансов Ирана и исполнительным директором Иранской иностранной инвестиционной компании (IFIC). Согласно заявлению, на встрече также присутствовал заместитель посла Исламской Республики Мухаммад Сурхаби.

Стороны обменялись мнениями по вопросам, представляющим общий интерес, и вновь подтвердили решимость развивать экономические и торговые связи между двумя странами, опираясь на историческую, географическую и культурную близость Ирана и Пакистана.

Министр финансов подчеркнул важность поиска путей дальнейшего развития торговых отношений. «Пакистано-иранская инвестиционная компания может сыграть ключевую роль в укреплении торговли и инвестиций между двумя странами», — отметил он

«Министр финансов проинформировал заместителя министра экономики Ирана о том, что правительство Пакистана проводит широкую программу экономических реформ для достижения экспортного роста и устойчивого экономического развития», — говорится в заявлении.