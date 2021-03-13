Тегеран, , 09:22 — REGNUM Иранский борец вольного стиля Алиреза Карими стал единственным иранцем, который был включен в число лучших борцов мира в рейтинге 2021 года по версии United World Wrestling (UWW). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Организация UWW объявила рейтинг лучших борцов со всего мира 2021 года по итогам окончания Кубка Маттео Пелликоне в Италии в качестве первого важного события. Соревнования Маттео Пелликоне стартовали 4 марта в греко-римской, вольной и женской категориях, завершившись 7 марта.

Иран отправил на турнир двух борцов. Алиреза Карими и Бехнам Эхсанпур оказались единственными представителями Исламской Республики на соревнованиях. Эхсанпур был исключен из кубка Италии и не смог занять ни одной позиции в рейтинге. Карими завоевал серебряную медаль, набрав 12 очков и заняв второе место в весовой категории 97 кг.

В соревнованиях приняли участие борцы из России, США, Турции, Индии, Казахстана, Азербайджана, Египта, Грузии, Ирана и Италии.