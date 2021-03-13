Тегеран, , 09:14 — REGNUM 12 марта пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что за последние сутки 53 иранца скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19), в результате чего общее число смертей достигло 61 069. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: проблемы с вакцинами и рост заболеваемости – трансляция»

«За последние 24 часа было обнаружено около 8088 новых случаев заражения COVID-19, при этом 593 человека были госпитализированы», — сказала Лари. Она отметила, что 1 477 588 пациентов из общего числа 1 731 558 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

По словам пресс-секретаря, еще 3829 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии.

С момента вспышки пандемия COVID-19 заразила более 118 миллионов человек по всему миру, из них свыше 2 600 000 погибли.