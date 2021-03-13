Тегеран, , 09:21 — REGNUM 12 марта официальные лица Боливии и Ирана встретились и провели переговоры по расширению межпарламентского сотрудничества между Ла-Пасом и Тегераном. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Как сообщает посольство Ирана в Ла-Пасе, иранский посол Мортеза Тафреши и председатель палаты депутатов Многонационального законодательного собрания Фредди Мамани Лаура обсудили пути развития сотрудничества между парламентами двух стран.

Стороны сделали акцент на расширении сотрудничества в вопросах, представляющих взаимный интерес, призвав к созданию групп дружбы в парламентах Боливии и Ирана. Представители двух стран также подчеркнули важность укрепления межпарламентского сотрудничества на двустороннем и международном уровнях, в том числе в рамках Межпарламентского союза (МПС).

Мамани Лаура выразил благодарность иранскому правительству и народу за их помощь латиноамериканской стране, в частности в научной и промышленной областях.