Тегеран, , 09:16 — REGNUM 12 марта глава администрации президента Ирана Махмуд Ваези заявил, что действующий президент прилагает все усилия, чтобы передать в руки своего преемника страну в условиях «нулевых санкций». Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ваези сообщил IRNA, что администрация президента Хасана Рухани пытается как можно скорее проложить путь к отмене ограничений, поэтому министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф и другие члены кабинета делают все возможное для достижения этой цели.

Однако, по словам иранского чиновника, важно, чтобы к Ирану сохранялось уважительное отношение, а администрация попыталась занять надлежащую позицию для снятия санкций, продемонстрировав при этом мощь и стойкость страны, о чем говорил Верховный лидер Исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеи.

Осуждая безответственные комментарии ряда лиц, которые преследуют свои личные интересы, Ваези отметил, что иранская нация должна позволить Высшему совету национальной безопасности принимать решения по национальным вопросам.

На вопрос о влиянии Целевой группы по финансовым действиям (ФАТФ) на отмену антииранских санкций он ответил, что введенные США санкции отличаются от ФАТФ, однако «некоторые элементы хотят связать эти два вопроса в политических целях». По его словам, администрация президента стремится сотрудничать с ФАТФ и в то же время пытается проложить почву для снятия санкций.