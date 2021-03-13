Петропавловск-Камчатский, , 05:30 — REGNUM На Камчатке днём 13 марта открыли движение транспорта на трёх участках дорог, которые были перекрыты накануне из-за выпадения осадков и ограниченной видимости. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

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По информации КГКУ «Камчатуправтодор», движение для всех видов транспорта возобновлено на следующих участках дорог:

Начикинский совхоз — Усть-Большерецк — посёлок Октябрьский с подъездом к пристани Косоево — колхоз имени Октябрьской революции, со 109 по 129 км. Между селом Усть-Большерецком и посёлком Октябрьским Усть-Большерецкого муниципального района, Соболево — Кировский, с 0 по 16 км. Соболево — Устьевое, с 0 по 14 км, Соболевского муниципального района.

По данным ведомства, прекращение движения не привело на данных участках к скоплению транспорта.

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