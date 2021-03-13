Тегеран, , 09:19 — REGNUM 12 марта министерство иностранных дел Ирана заявило, что благодаря политической решимости российских и иранских властей отношения между Москвой и Тегераном значительно расширяются, выходя за рамки двусторонних связей, что способствует поддержанию региональной и международной безопасности. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Министерство иностранных дел Ирана опубликовало заявление по случаю 20-летия договора об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между Исламской Республикой и Российской Федерацией.

«20-летие договора об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией совпадает с недавним обменом посланиями лидеров обеих стран», — говорится в заявлении.

Согласно заявлению, Исламская Республика рассматривает Россию как мощное соседнее государство и своего собственного друга, при этом двусторонние отношения основаны на сотрудничестве и взаимном уважении. «Иран заинтересован во все большем расширении связей с этой страной во всех областях», — отмечается в послании.

МИД Ирана также отметил: «Благодаря решимости лидеров и высокопоставленных чиновников обеих стран двустороннее объединение по обеспечению общих интересов превзошло взаимное сотрудничество в деле обеспечения региональной и международной безопасности».