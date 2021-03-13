Тегеран, , 09:12 — REGNUM 12 марта иранский чиновник отметил роль Конференции по разоружению, призвав к выполнению задач этого органа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Эсмаил Багаи Хамане, посол и постоянный представитель Ирана при отделении ООН в Женеве, выступил с этими замечаниями на виртуальном заседании Конференции по разоружению. Он подчеркнул, что выполнение целей и обязанностей Конференции по разоружению требует решительной политической воли.

«В глазах Исламской Республики Иран укрепление позиций и роли конференции, которая является единственной многосторонней комиссией для ведения переговоров по разоружению, имеет первостепенное значение», — отметил Багаи Хамане.

«Нам нужна твердая политическая воля, чтобы помочь Конференции по разоружению выполнить свои переговорные задачи и восстановить деятельность в русле создания правовых и обязательных механизмов», — сказал он, подчеркнув: «Однако мы видим отсутствие политической воли у некоторых делегаций, которые хотят превратить верховную ассамблею в совещательный орган».