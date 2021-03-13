Владивосток, , 05:26 — REGNUM Подозреваемому в контрабанде цветных металлов совладельцу ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» Денису Сарана и ещё двум фигурантам уголовного дела по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР.

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Ещё одного сотрудника компании, который по версии следствия также причастен к совершению преступления, отправили под домашний арест.

Уголовное дело возбуждено по факту незаконного перемещения через таможенную границу стратегически важных товаров в крупном размере. Следствием установлено, что группа лиц совершала контрабанду лома черных металлов с недостоверным декларированием.

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Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта силовики нагрянули в офисы ОАО «Владивостокский морской рыбный порт», к его учредителю Денису Сарана, а также в подконтрольные ему компании, входящие в группу ООО «Металлторг».