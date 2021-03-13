Москва, , 05:25 — REGNUM Российский регулятор ведёт учёт всех нарушений законодательства зарубежными сервисами в интернете, и они не останутся безнаказанными. Об этом 12 марта предупредил председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков в своём Telegram-канале.

Так он прокомментировал публикации решение социальной сети Instagram частично заблокировать страницу телеканала «Крым 24».

«И эти их упражнения в блокировке не останутся безнаказанными», — написал Пушков.

В число нарушителей сенатор включил Facebook, Instagram, Twitter и YouTube, напомнив, что социальная сеть Twitter уже столкнулась с замедлением трафика в области загрузки фото‑ и видеоматериалов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Роскомнадзоре пригрозили Twitter полной блокировкой в России