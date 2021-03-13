Южно-Сахалинск, , 05:19 — REGNUM Автомобиль загорелся в Южно-Сахалинске в ночь на 13 марта, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Сахалинской области.

Сообщается, что инцидент произошел у дома № 55в по проспекту Победы. Спасатели прибыли на место происшествия спустя семь минут после поступления вызова. К этому времени весь автомобиль уже был объят пламенем. Спасатели потушили возгорание, в ликвидации пожара принимали участие шесть человек и одна единица спецтехники. Пострадавших не было. Причины пожара выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 26 февраля в Южно-Сахалинске горел микроавтобус на улице Железнодорожной. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было.

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