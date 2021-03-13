Якутск, , 05:09 — REGNUM В Якутии в небе над селом Усть-Нера местные жители заметили горящий неизвестный объект. Выдвигалась версия, что это сброшенная с МКС 11 марта платформа с никель-водородными аккумуляторами. В «Роскосмосе» предположили, что пролетевший над Якутией горящий объект — это разгонный блок ракеты «Союз-2.1», запущенный ещё в 2009 году.

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"По информации главного информационно-аналитического центра автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве, сгоревшим в атмосфере объектом может являться разгонный блок «Фрегат», запущенный в составе ракеты-носителя «Союз-2.1» в 2009 году с группой космических аппаратов разных государств», — цитирует представителя госкорпорации «Интерфакс».

Отметим, что 11 марта в Якутии в Кобяйском улусе начались работы по эвакуации фрагмента второй ступени ракеты-носителя «Союз-2», обнаруженного после пуска с космодрома «Восточный», состоявшегося 18 декабря 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин допустил появление новой версии ракеты-носителя «Ангара». Он уточнил, что в данном классе (полутяжелом) в ближайшее время появится «Союз-5» грузоподъемностью 17 тонн.