Лондон, , 05:09 — REGNUM Правительство Великобритании в ближайшие четыре года направит на модернизацию вооружённых сил порядка £80 млрд ($111,3 млрд). Об этом 13 марта сообщает газета The Daily Telegraph.

По её данным, общий объём выделенных на эти цели средств за 10 лет может достигнуть почти £200 млрд ($278,4 млрд).

В первую очередь правительство Великобритании «из-за опасений увеличения ядерного арсенала Китая» намерено завершить эпоху сокращения арсенала ядерных боезарядов и начать увеличение их количества, которое в настоящее время оценивается примерно в 180 боеголовок. В числе планов Лондона — обновление системы баллистических ракет Trident, которые стоят на вооружении стратегических подводных ракетоносцев типа Vanguard. А также замена этих подлодок к началу 2030-х годов на более современные субмарины типа Dreadnought.

Также с целью адаптации к современным требованиям планируется провести масштабную модернизацию имеющегося вооружения, в частности, основного танка сухопутных сил Challenger 2, форсировать работы в направлении использования барражирующих боеприпасов и создания многоцелевого европейского истребителя шестого поколения Tempest.

Отмечается, что в рамках провозглашённой премьер-министром Борисом Джонсоном концепции «Глобальной Британии» также возможно значительное увеличение военного присутствия страны на Ближнем Востоке и в районе Тихого океана.

Как сообщало ИА REGNUM, общемировые расходы на оборону и вооружение в 2020 году составили более $1,83 трлн, увеличившись на 3,9% по сравнению с предыдущим годом. Великобритания по этому показателю заняла четвёртое место ($61,5 млрд), уступая только США ($738 млрд), Китаю ($193,3 млрд) и Индии ($64,1 млрд).

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