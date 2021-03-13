Ла-Пас, 13 марта 2021, 05:08 — REGNUM Правоохранительные органы Боливии задержали бывшего главу боливийского минюста Альваро Коимбру и экс-министра энергетики страны Родриго Гусмана в рамках расследования дела о произошедшем в ноябре 2019 года государственном перевороте. Об этом 12 марта сообщило агентство Agencia Boliviano de Information.
Им предъявлены обвинения в терроризме, заговоре и подстрекательстве к мятежу. Ранее были выданы ордера на задержания еще трех других экс-членов временного правительства Боливии и бывшей исполняющей обязанности президента республики Жанин Аньес.
Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября 2020 года на президентских выборах в Боливии победил Луис Арсе, являющийся соратником бывшего главы государства Эво Моралеса, смещенного в результате госпереворота 2019 года.
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