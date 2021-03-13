Анкара, , 05:06 — REGNUM Власти Турции продолжают переговоры с китайскими производителями вакцины от коронавируса, заявил 12 марта президент Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает агентство Anadolu.

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«Если будет достигнута соответствующая договоренность, то Турция получит еще 50 млн доз вакцины китайского производства», — сказал он.

По словам Эрдогана, партия станет второй крупной по счёту после закупки в декабре 2020 года. Напомним, тогда турецкие власти сообщали, что приобрели в Китае первые 50 млн доз вакцин от COVID-19 у компании Sinovac.

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