Ереван, , 04:57 — REGNUM Власти Армении перенесли на год проведение Международной выставки вооружения и оборонных технологий ArmHiTec-2021 из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране. Об этом 12 марта сообщили на сайте мероприятия.

«В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 Министерством высокотехнологической промышленности Республики Армения принято решение о переносе сроков проведения III Международной выставки вооружения и оборонных технологий «ArmHiTec-2021» на период с 31 марта по 02 апреля 2022 года», — говорится в сообщении.

В этом году выставку планировали провести с 25 по 27 марта. На ней планировали представить экспонаты из более чем 20 стран.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сутки число выявленных заражений коронавирусом увеличилось на 818, в общем составив 177,1 тыс. Общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 3243. От этого заболевания пострадал в том числе президент Армении Армен Саркисян.

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