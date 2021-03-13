Сеул, , 04:55 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 490 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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По его данным, 474 случая связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные зараженные прибыли в страну из-за рубежа. Центр отмечает, что это рекордный показатель за последние 22 дня. При этом в Южной Корее на протяжении пяти дней фиксируется рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Республике Корея достигло 95 176. Также за минувшие сутки в стране скончались еще пять пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Южной Корее от осложнений COVID-19 умерли 1667 человек.