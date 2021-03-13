Вашингтон, , 04:45 — REGNUM Администрация США оказалась «между молотом и наковальней» из-за ситуации со строительством российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом написало издание Politico со ссылкой на источники в Белом доме.

Согласно сведениям, полученным журналистами, Вашингтон желает остановить достройку проекта, который американский президент Джо Байден оценивает как «вредный» для ЕС. Однако, при этом руководство США стремится наладить диалог с Германией, для которой важно достроить «Северный поток-2» до конца.

Помимо собственного отношения к «Северному потоку — 2», на Байдена оказывают влияние представители Республиканской партии. Они требуют принять более решительные меры против газопровода, блокируя одобрение кандидатов на должности главы ЦРУ и заместителя госсекретаря США.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля издание Handelsblatt опубликовало статью, в которой говорится, что правительство Германии и фракции партий, входящих в коалицию в бундестаге, изучают четыре сценария действий, позволяющих «положить конец изнурительным спорам» по поводу Nord Stream 2 и добиться компромисса по этой проблеме.

11 марта руководитель пресс-службы американского госдепартамента Нед Прайс заявил, что Вашингтон может ввести дополнительные санкции против «Северного потока — 2» в случае обнаружения новых компаний, занимающихся строительством объекта.

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