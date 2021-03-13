Вашингтон, , 04:41 — REGNUM Соединённые Штаты пересмотрят политику в отношении КНДР после проведения обзора текущей ситуации, сообщил 12 марта на брифинге исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам стран Восточной Азии и Тихого океана Сон Ким.

По его словам, подготовка нового обзора займёт несколько недель.

«У меня нет точного графика завершения обзора (по Северной Корее — ред.) Мы работаем быстро. Думаю, в предстоящие недели мы сможем завершить обзор», — сказал представитель американского внешнеполитического ведомства.

Напомним, в феврале этого года глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил о намерениях Вашингтона тесно сотрудничать с союзниками для ядерного разоружения КНДР.

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