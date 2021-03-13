Бразилиа, , 04:34 — REGNUM Бразилия вновь вышла на второе место в мире по числу случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, опередив Индию и уступая по этому показателю только США. Это следует из опубликованных 12 марта данных Минздрава Бразилии.

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Число выявленных случаев заражения коронавирусом в стране за прошедшие сутки увеличилось на 85 663 и достигло 11 363 380.

По числу умерших пациентов с COVID-19 Бразилия и ранее уступала только США. За сутки их число увеличилось на 2216 и достигло 275 105 человек.

Прошедшая неделя по статистике заболевания стала для Бразилии рекордной и по показателю заболеваемости (421 604 случая инфицирования), и по числу летальных исходов (10 104 умерших).

Как сообщало ИА REGNUM, власти Бразилии подписали контракт на приобретение 10 млн доз российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».

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