Красноярск, , 04:16 — REGNUM В субботу, 13 марта, в Красноярске будет облачно с прояснениями, небольшой кратковременный снег, на дорогах гололедица, температура воздуха −9… −7 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 07:45 на Театральной площади было — 9 °C.

Ночью с 13 на 14 марта ожидается до −15… −13 °C, облачно, без осадков.

Скорость северо-западного ветра 2−7 м/с, на порывах до 11 м/с. Давление — 733 мм рт. ст.

В воскресенье, 14 марта, в Красноярске до −11… −9 °C днём, небольшой кратковременный снег и −20… −18 °C ночью, облачно с прояснениями, без осадков.

В понедельник, 15 марта, в Красноярске ожидается до −7… −4 °C днём. Ночью — до −15… −12 °C. Без осадков.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 13 марта на юге Таймырского муниципального района (МР) ожидается очень сильный западный ветер, на порывах местами до 23−28 м/с, метель. В Эвенкийском МР ожидается порывистый западный ветер 15−20 м/с, метель

В центральных и южных районах Красноярского края порывы северо-западного ветра 13−18 м/с, на дорогах гололедица.