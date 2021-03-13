Елизово, Камчатский край, , 04:06 — REGNUM Возгорание произошло в здании бани в Елизовском районе Камчатского края, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

Сообщается, что пожар произошел вечером 12 марта в одноэтажной деревянной бане по улице Магистральной в Елизове. К моменту прибытия спасателей огнем была охвачена площадь 36 квадратных метров. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было. В результате возгорания повредилась деревянная конструкция здания.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 февраля пожар произошел в частной бане в Самаре. Здание тушили 89 пожарных на 29 единицах спецтехники. Возгорание было ликвидировано, данных о пострадавших не поступало.