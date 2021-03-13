Загреб, , 04:05 — REGNUM 91-летняя жительница Хорватии, принявшая участие в вакцинации от COVID-19 препаратом британско-шведской фармкомпании AstraZeneca, умерла от последствий легочной эмболии. Об этом 12 марта сообщила хорватская общественная телерадиокомпания HRT.

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По сведениям агентства лекарственных средств и медицинских товаров страны, к заявлению, поступившему по факту смерти пациентки, приложена медицинская документация, которая не позволяет установить связь между прививкой и летальным исходом. Специалисты ведомства запросили дополнительную информацию для расследования смерти женщины.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта в Словакии умерла 38-летняя учительница, которой в середине февраля ввели первую дозу вакцины AstraZeneca.

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