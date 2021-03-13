Бразилиа, , 03:43 — REGNUM Контракт на приобретение 10 млн доз российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» подписали власти Бразилии. Об этом 12 марта сообщила пресс-служба бразильского министерства здравоохранения.

Поставка препарата пройдет в три этапа. До конца апреля в страну прибудет 400 тыс. доз вакцины. В мае и в июне в Бразилию поступит еще 2 млн и 7,6 млн доз соответственно.

За транспортировку препарата отвечает бразильская лаборатория Uniao Quimica. Отмечается, что для использования в стране вакцину еще должно одобрить Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa).

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта мэр бразильского города Рио-де-Жанейро Эдуардо Паэс объявил о приостановке вакцинации жителей из-за нехватки прививок.

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