Лозанна, Швейцария, , 03:25 — REGNUM Спортивный арбитражный суд (CAS) отказал России в использовании песни «Катюша» вместо государственного гимна на Олимпийских играх в 2021 и 2022 годах в Токио и Пекине. Об этом 12 марта сообщил портал Inside the Games со ссылкой на судебный орган.

Члены инстанции сочли, что «любой гимн, касающийся РФ, распространяется и на любую песню, связанную со страной или имеющую ссылки на нее». В CAS отметили, что в России «Катюша» считается патриотической песней, содержащей призыв защищать Родину.

В связи с этим, согласно выводам представителей суда, указанная песня не может исполняться на любом из официальных мероприятий, в том числе и на церемониях награждении, открытия и закрытия соревнований. Члены суда также указали на то, что решение о выборе гимна для российской команды на Играх будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК), а не Россия.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд смягчил санкции Всемирного антидопингового агентства WADА против российского спорта, уменьшив продолжительность наказания в два раза. Согласно этому решению, российские спортсмены лишены права выступать на крупных международных соревнованиях с флагом и гимном России до 16 декабря 2022 года.

14 января глава комиссии Олимпийского комитета РФ (ОКР) Софья Великая заявила, что в исполком ОКР поступило предложение использовать песню «Катюша» в качестве альтернативы гимну России на Олимпиадах.

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