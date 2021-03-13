Улан-Батор, , 03:17 — REGNUM Монголия получила первую партию британских вакцин против коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба монгольского МИД.

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Сообщается, что республика получила 14 400 доз британской вакцины от компании AstraZeneca. Ее передал властям представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Монголии Сергей Диордица.

Кампания по вакцинации населения в Монголии стартовала 23 февраля. Уже прививки получили 71 100 жителей республики. Всего в стране планируют привить 60% населения.