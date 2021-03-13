Ярославль, , 02:59 — REGNUM Игрок молодежного хоккейного клуба «Динамо» из Санкт-Петербурга Тимур Файзутдинов после попадания шайбы оказался в реанимации. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Момент происшествия в телетрансляции Youtube.com

Инцидент случился вечером 12 марта в ходе матча Молодежной хоккейной лиги между ярославским МХК «Локо» и МХК «Динамо» из Санкт-Петербурга. Во время одного из игровых эпизодов шайба попала в висок капитана питерского клуба. Сразу после данного момента Тимур Файзутдинов был госпитализирован.

«Сегодня в матче плей-офф Тимур в игровой ситуации поймал на себя шайбу. Сейчас он в реанимации и за его жизнь сражаются ярославские врачи. И в этот самый момент нам с вами всем вместе, всем Петербургом, всей Молодёжной лигой, всей огромной страной нужно направить Тиму настолько мощную поддержку, чтобы она дала ему возможность победить в этой битве. Мы с тобой, Фаза!!», — такое сообщение появилось в социальных сетях питерского клуба в ночь на 13 марта.

Пострадавшему Тимуру Файзутдинову 19 лет, матч первого раунда плей-офф Кубка Харламова ярославский «Локо» в итоге выиграл со счетом 5:1.