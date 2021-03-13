Гавана, , 02:51 — REGNUM На Кубе за прошедшие сутки выявили 762 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба минздрава республики.

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По словам главного эпидемиолога Кубы Франциско Дюрана, 759 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, лишь трое зараженных прибыли на остров из-за границы. При этом почти половина новых случаев приходится на столицу Гавану. Также сложная эпидемиологическая обстановка сложилась на западной части острова.

Таким образом, с начала пандемии на Кубе выявили 59 919 случаев заражения коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 в республике скончались 365 человек.